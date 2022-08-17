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Из Одесщины вышли еще четыре судна с украинским продовольствием

17 августа, 2022 среда
09:36
Мир

Утром 17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Отгрузка зерна из украинских портов продолжается в плановом режиме. Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника и подсолнечное масло", - говорится в сообщении.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также заключила Россия. А уже 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

  • 2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.
  • 7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. В преддверии западные журналисты сообщили детали "зернового коридора" для украинского зерна. А 9 августа Ливан отказался принимать зерно , отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.
  • 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил , что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин.
  • 13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.
  • На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
  • 15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна. А 16 августа первое судно Razoni с украинским зерновым товаром пришвартовалось в сирийском Тартусе.

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Экономика
Украина
Одесса
Одещина
зерно
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