Из обещанных Украине от ЕС €9 млрд до сих пор не поступило €3 млрд, - Шмыгаль

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В сообщении говорится, что ЕС еще прошлым летом обещали предоставить Украине €9 млрд, из которых €3 млрд до сих пор не поступило, хотя переговоры с Германией о передаче этих средств до сих пор продолжаются. Шмыгаль отметил, что необходимо, чтобы эта сумма поступила как можно быстрее, поскольку это необходимо для "выживания" экономики Украины. По его словам, сегодня расходы на оборону составляют 60% бюджета, а финансовая помощь партнеров больше используется для обеспечения социальных потребностей.

"Мы уже исчерпали все возможности сбережений. Сегодня оборонный бюджет составляет 60 процентов наших государственных расходов, а финансовую помощь наших партнеров мы в значительной степени используем на социальные нужды людей и восстановление. Любое промедление здесь может иметь ужасные последствия", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, ужасающими последствиями может стать несостоятельность Украины выплачивать зарплаты и пенсии.

"Однако финансовая стабильность Украины столь же важна, как военная безопасность или поставка боеприпасов", - заметил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что Украина получает огромную поддержку от партнеров, среди которых на первом месте Америка, на втором – ЕС.

15 октября появилось требование от США к ЕС вместо кредитов предоставлять Украине прямую финансовую помощь.

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