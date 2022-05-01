Из Николаева в Австрию и Литву эвакуировали почти 100 человек
В Николаеве идет эвакуация людей. 1 мая в Австрию и Литву выехали 92 матери с детьми
Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в telegram.
Эвакуацию организовала Служба по делам детей Николаевского городского совета с благотворительным фондом "Крыло помощи" (г. Каунас, Литовская Республика).
Пресс-служба сообщает, что проезд, проживание и питание для эвакуированных обеспечат. Также есть возможность оформления социального пакета. Во время эвакуации фонд обеспечивает медицинское сопровождение, а по прибытии им пообещали оказать помощь в трудоустройстве и оформлении детей в школы и детсады.
- В ночь на 1 мая россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами, повреждены частные дома и подворья.
- Российские захватчики направляют городскому голове Николаева Александру Сенкевичу ультимативные требования, чтобы он "сдал" им город.
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