Из Николаева в Австрию и Литву эвакуировали почти 100 человек

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в telegram.



Эвакуацию организовала Служба по делам детей Николаевского городского совета с благотворительным фондом "Крыло помощи" (г. Каунас, Литовская Республика).



Пресс-служба сообщает, что проезд, проживание и питание для эвакуированных обеспечат. Также есть возможность оформления социального пакета. Во время эвакуации фонд обеспечивает медицинское сопровождение, а по прибытии им пообещали оказать помощь в трудоустройстве и оформлении детей в школы и детсады.

В ночь на 1 мая россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами, повреждены частные дома и подворья.

Российские захватчики направляют городскому голове Николаева Александру Сенкевичу ультимативные требования, чтобы он "сдал" им город.