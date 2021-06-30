Из НБУ в полном составе уволился менеджмент Департамента лицензирования: обвинили руководство регулятора в централизации власти

Об этом в Facebook сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.



"Очень печальная для нас новость, но в силу определенных обстоятельств избежание манипуляций должны ею поделиться уже сегодня. Наша команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении", - написал Бевз.



Поэтому, по его словам, с НБУ увольняется сам Бевз, его заместитель Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления финансовых компаний и платежных систем Вадим Романюк, а также заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты управления Евгений Воробьев и Стефаний Дженков.



"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - объяснил увольнение Бевз.



Он подчеркнул, что для сверхкритических вещей есть прозрачное принятие и своевременное оформление решений, независимая работа коллегиальных органов регулятора, прежде всего, надзорных комитетов, а также невмешательства в надзорные процессы, своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений, а также автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", - подчеркнул он.



Бевз добавил, что работа департамента связана с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияния и поглощения, оценка корпоративного управления и структур собственности и тому подобное.



"Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", - подчеркнул он.