Из НБУ ушел очередной руководитель департамента
Директор департамента выездных проверок Национального банка Украины Денис Новиков завершил работу в регуляторе
Об этом сообщает пресс-служба НБУ .
Регулятор отмечает, что Новиков завершает работу по соглашению сторон.
Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования.
"Такое изменение в структуре направлено на повышение эффективности по планированию, организации и осуществления надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.
- Напомним, 30 июня из НБУ в полном составе уволился топ-менеджмент Департамента лицензирования из-за "централизации власти" руководством регулятора и "замены коллегиальности директивным принятием решений".
- Вслед за руководством отдела лицензирования из НБУ уволился директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
- Из НБУ также уволился директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.
- Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко прокомментировал волну увольнений из регулятора.
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