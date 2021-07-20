Из НБУ ушел очередной руководитель департамента

Об этом сообщает пресс-служба НБУ .



Регулятор отмечает, что Новиков завершает работу по соглашению сторон.



Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования.



"Такое изменение в структуре направлено на повышение эффективности по планированию, организации и осуществления надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня из НБУ в полном составе уволился топ-менеджмент Департамента лицензирования из-за "централизации власти" руководством регулятора и "замены коллегиальности директивным принятием решений".

Вслед за руководством отдела лицензирования из НБУ уволился директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

Из НБУ также уволился директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко прокомментировал волну увольнений из регулятора.