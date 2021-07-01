Из НБУ уходит директор Департамента сопровождения кредитов Новаковский
Директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский увольняется из Национального банка Украины
Об этом Новаковский сообщил в Facebook.
"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины", - написал Новаковский.
Новаковский добавил, что НБУ доказал, который может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным государственным учреждением, "продемонстрировал также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год".
Отметим, Новаковский возглавил Департамент сопровождения кредитов в июне 2017 года.
- Напомним, 30 июня с НБУ в полном составе уволился топ-менеджмент Департамента лицензирования за "централизацию власти" руководством регулятора и "замену коллегиальности директивным принятием решений".
- Вслед за руководством отдела лицензирования с НБУ уволился директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
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