Из НБУ уходит директор Департамента сопровождения кредитов Новаковский

Об этом Новаковский сообщил в Facebook.



"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины", - написал Новаковский.



Новаковский добавил, что НБУ доказал, который может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным государственным учреждением, "продемонстрировал также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год".

Напомним, 30 июня с НБУ в полном составе уволился топ-менеджмент Департамента лицензирования за "централизацию власти" руководством регулятора и "замену коллегиальности директивным принятием решений".

Вслед за руководством отдела лицензирования с НБУ уволился директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

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