Из Нагорного Карабаха выехало более 100,6 тыс. этнических армян
По данным пресс-секретаря главы правительства Армении Назели Багдасарян, по состоянию на полдень 3 октября с территории Нагорного Карабаха в Армению находились 100 617 человек, которые были вынуждены покинуть свои дома
Об этом информирует Армянское информационное агентство ARMENPRESS .
По ее словам, количество транспортных средств, которыми пользовались перемещенные лица, составило 21 191 человек. В общей сложности 91 918 человек прошли регистрацию.
Более 50% вынужденно перемещенных лиц воспользовались предложенными правительством местами проживания в разных регионах Армении.
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Кроме того, Багдасарян напомнила о возможности получения 100 тысяч драм на банковскую карту для помощи.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня в связи со сдачей правительством национальных интересов в Карабахе.
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.
27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.
На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.
1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона через операцию Азербайджана продолжался.
Еспресо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.
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