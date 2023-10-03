Из Нагорного Карабаха выехало более 100,6 тыс. этнических армян

Об этом информирует Армянское информационное агентство ARMENPRESS .

По ее словам, количество транспортных средств, которыми пользовались перемещенные лица, составило 21 191 человек. В общей сложности 91 918 человек прошли регистрацию.

Более 50% вынужденно перемещенных лиц воспользовались предложенными правительством местами проживания в разных регионах Армении.

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Кроме того, Багдасарян напомнила о возможности получения 100 тысяч драм на банковскую карту для помощи.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня в связи со сдачей правительством национальных интересов в Карабахе.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона через операцию Азербайджана продолжался.

Еспресо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.