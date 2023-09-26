Из Нагорного Карабаха в Армению выехало более 13,5 тысячи беженцев
Правительство Армении сообщает о том, что по состоянию на утро 26 сентября более 13 550 беженцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. В настоящее время они проходят процесс регистрации
Об этом сообщает армянское издание News.am.
По данным правительства Армении, по состоянию на 8 ч утра 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха въехало 13 550 вынужденных переселенцев.
Отмечается, что потребности 11 тысяч из них зарегистрированы, 2550 – в процессе определения потребностей.
Правительство Армении заверило, что предоставит жилье всем, кто не имеет прежнего места жительства.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит этнические чистки.
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутюн, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что все задачи в регионе были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября выразил безусловную поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян 25 сентября прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.
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