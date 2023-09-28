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Из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 76 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию

28 сентября, 2023 четверг
22:42
Мир

По состоянию на 20:00 границу Нагорного Карабаха с Арменией пересекли 76 тысяч 407 вынужденных переселенцев. Правительство обещает им компенсацию в размере 100 тыс. драмов

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В правительстве отмечают, что по состоянию на 20:00 границу Нагорного Карабаха с Арменией пересекли 76 тысяч 407 вынужденных переселенцев и 15 тысяч 914 транспортных средств. По состоянию на 19:00 регистрацию прошли около 55 тысяч 248 вынужденных переселенцев.

Также отмечается, что правительство приняло решение единовременно выделить по 100 тыс. драмов (около $260) каждому вынужденному переселенцу из Нагорного Карабаха, независимо от его возраста и пола. Приграничным областям было выделено около 350 млн. драмов для решения продовольственных и первоочередных проблем.

Больше всего вынужденных переселенцев из Степанакерта (27 тыс 408), Мартакертского района (более 10 тыс), Аскеранского района (более 7500), Мартунинского района (около 7000) и т.д.

Также известно, что в Армению въехало около 16 тыс. детей младше 18 лет.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

По состоянию на вечер 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 53 629 беженцев.

Эспрессо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после скорой операции Азербайджана.

Армения
беженцы
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