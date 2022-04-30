Из музея в оккупированном Мелитополе рашисты вывозят скифское золото

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в facebook .



"Наш краеведческий музей полностью раскрадывается. Наше скифское золото под угрозой вывоза из Крыма. Сегодня, 30 апреля, туда привезут эксперта, который должен его оценить. Я так понимаю, что оценка будет проходить следующим образом: если оно ему понравится, то скифское золото будет украдено", – заявил он.

В то же время Федоров выразил надежду, что история Мелитополя будет сохранена и сразу после освобождения города им удастся вдохнуть новую жизнь в местный краеведческий музей.

Добавим, во временно оккупированном Мелитополе рашистские оккупационные войска планируют на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка России и ввести в обращение рубли.