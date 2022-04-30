Из музея в оккупированном Мелитополе рашисты вывозят скифское золото
Из Мелитопольского краеведческого музея оккупанты похитили коллекцию скифского золота. Сегодня, 30 апреля, "эксперт" из Крыма должен оценить экспонаты
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в facebook .
"Наш краеведческий музей полностью раскрадывается. Наше скифское золото под угрозой вывоза из Крыма. Сегодня, 30 апреля, туда привезут эксперта, который должен его оценить. Я так понимаю, что оценка будет проходить следующим образом: если оно ему понравится, то скифское золото будет украдено", – заявил он.
В то же время Федоров выразил надежду, что история Мелитополя будет сохранена и сразу после освобождения города им удастся вдохнуть новую жизнь в местный краеведческий музей.
- Добавим, во временно оккупированном Мелитополе рашистские оккупационные войска планируют на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка России и ввести в обращение рубли.
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