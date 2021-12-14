Из Минских соглашений следует выполнить два пункта и заморозить конфликт, - нардеп Костенко

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Говоря о "Минске", с моей точки зрения, на данный момент можно выполнить два пункта – это прекращение огня и разведение войск. Все остальное мы не можем выполнить, потому что РФ все использует для того, чтобы в Украине не было мира", – сказал Костенко.



Нардеп заявил, что РФ из-за невыполнения Минских договоренностей показывает Украину как ненадежного партнера.



"Если навяжут и мы это выполним, они будут пытаться, из-затого, что мы предоставим вроде бы автономию некоторым регионам. Они будут дальше на это влиять, раздроблять страну дальше и мы, таким образом, потеряем суверенитет", - считает Костенко.



По его мнению, это задача РФ, чтобы развалить Украину.



"Мы должны заморозить этот конфликт, сделать, чтобы погибало минимальное количество военных и наращивать свою экономику и армию, чтобы когда мы сели за стол переговоров с РФ, у них был один выход, чтобы они нам отдали Крым и Донбасс взамен других компромиссов. Сейчас договариваться с РФ нет никаких козырей", - подытожил нардеп.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается уступать России в одностороннем порядке в вопросах ОРДЛО.