Из Мариуполя за сутки в фильтрационные лагеря вывезли более 400 человек, 46 из них – дети
За сутки из Мариуполя вывезли 416 человек в фильтрационный лагерь, среди них 46 детей
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Людей вывезли в фильтрационный лагерь в селе Безымянное Новоазовского района. Оттуда после фильтрации депортированы на российскую территорию 512 человек.
"Местонаправление с железнодорожного вокзала в г. Таганрог сейчас устанавливаем. Работаем над путями возвращения мариупольцев домой через дружественные страны из России", - говорит Андрющенко.
- Оккупанты планируют "обучать" мариупольских детей по школьным программам РФ. Местных учителей принуждают сотрудничать
- Напомним, 19 мая в Мариуполе россияне открыли "детский центр" в помещении разрушенного детского сада.
- А 18 мая оккупанты привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией.
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