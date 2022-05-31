Об этом на телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти начали процесс установления и сбора безпризорных детей Мариуполя. Предварительно, эти дети, потерявшие или потерявшие родителей во время оккупации Мариуполя.

В частности известно, что около 15 детей, которым приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды, 18 российскими военными вывезены в неустановленном направлении. Сейчас мы работаем над установкой места назначения и содержания новых сирот и потерянных детей», – сообщил Андрющенко.

Кроме того, он добавил, что за вчера в фильтрационный пункт с. Безымянное доставлено 320 мариупольцев, в том числе 32 ребенка. До г. Таганрог из с. Безымянное депортировано 345 мариупольцев, в том числе 37 детей.

Напомним, оккупанты за неделю вывезли в фильтрационный лагерь почти 3 тыс. мариупольцев, из них 300 - дети, - Денисова

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