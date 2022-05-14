Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1 тыс. автомобилей), ожидавшими пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - отметил он.

170 тысяч жителей Мариуполя, оставшихся в городе, страдают от голода .

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