Из Мариуполя в Запорожье наконец-то пропустили 500 авто с гражданскими
В течение 14 мая из Мариуполя в Запорожье эвакуировались 500-1000 автомобилей с гражданскими
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1 тыс. автомобилей), ожидавшими пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - отметил он.
- 170 тысяч жителей Мариуполя, оставшихся в городе, страдают от голода .
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