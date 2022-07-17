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Главная война с Россией Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжает 50–100 человек

Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжает 50–100 человек

17 июля, 2022 воскресенье
17:45
война с Россией

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг фейки РФ о 220 тыс. человек в городе и заявил, что в Запорожье каждый день едет 50 - 100 горожан

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День Металлурга. Центральный пляж - людей нет. Пляж Песчаный - людей нет (зато мины есть). Вопрос, где люди? Где все эти 220 тыс., о которых отчитываются оккупационные власти?" – заметил он.

По словам Петра Андрющенко, несмотря на попытки россиян сфальсифицировать информацию, людей в Мариуполе становится все меньше.

"Ежедневно от 50 до 100 человек въезжает в Запорожье", - подчеркнул советник мэра.

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