Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в с. Безымянное Новоазовского района доставлено 127 мариупольцев, среди которых 12 детей", - рассказал он.

17 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли 539 человек, в том числе 55 детей. Людей готовят к депортации.

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