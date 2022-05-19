Из Мариуполя в фильтрационный лагерь 18 мая оккупанты доставили 127 человек, в том числе 12 детей, - советник мэра
В течение 18 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянном россияне вывезли 127 человек, 12 из них - дети
Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в с. Безымянное Новоазовского района доставлено 127 мариупольцев, среди которых 12 детей", - рассказал он.
- 17 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли 539 человек, в том числе 55 детей. Людей готовят к депортации.
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