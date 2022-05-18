Из Мариуполя для депортации вывезли 539 человек, в том числе 55 детей
Из Мариуполя в фильтрационный лагерь 17 мая вывезли 539 человек, в том числе 55 детей, которых оккупанты готовят к депортации
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.
"С прошедших суток из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех людей готовят к депортации", - подчеркнул он.
Из фильтрационного пункта в Никольском в РФ вывезли 67 человек, в том числе детей. Их фамилии – в списке на фото.
- Daily Mail сообщило, что еще до полномасштабного вторжения власти России планировали депортировать до 2 млн украинцев.
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