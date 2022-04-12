Из Мариуполя депортировали более 33 тыс. человек, - мэр

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в telegram.



"Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую ДНР или в российскую федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром громады города. Сегодня занимаемся спасением мариупольцев, которых незаконно вывезли на территорию врага. Уже несколько посольств европейских государств включились в этот процесс. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Дома 84 тысяч мариупольцев полностью разрушены оккупантами. По словам мэра, это 40% многоэтажек города. Он сообщил, что необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия для проживания.



"Единственная спецоперация, которую успешно провел Путин, – это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийству мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили. Так будет и с Россией. Они заплатят за все", – добавил Бойченко.



Мариупольский городской совет продолжает фиксировать разрушения и проводить оценку ущерба. По предварительным подсчетам, общая потребность в восстановлении инфраструктуры города возросла до 12,5 млрд долларов. Также городской голова подчеркнул, что сейчас идет сбор доказательств военных преступлений России в Мариуполе.

В Мариуполе в результате преступных действий российской армии погибли более 10 тыс. мирных жителей. Эту информацию сообщил мэр. Также в городе есть пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения, они находятся в относительно удовлетворительном состоянии.