Из Львова в Северодонецк: в Украине стартовал забег ко Дню Независимости "Восток и Запад - вместе"
30 июля стартовал супермарафон "Восток и Запад - вместе", посвященный 30-й годовщине Независимости Украины
Об этом сообщает Радио Свобода .
Отмечается, что забег завершится 24 августа в День Независимости.
Как известно, в нем принимают участие двое львовян и один краматорчанин, которые преодолеют около 1400 километров через девять областей. Они бегут попеременно: один пробегает 10 километров, а двое едут в машине, которая их сопровождает. К трем постоянным участникам забега в каждом городе будут присоединяться все желающие.
"В Днепре и в Донецкой области к нам присоединится много желающих. Об этом мне уже сказали. На границе городов нас будут встречать. Это не спортивный пробег, а прежде всего - патриотический, чтобы поднять дух людей по всей Украине. У нас будут встречи с людьми, и это важно", - говорит организатор забега из Львова Ярослав Козак.
Участники супермарафона бегут с украинским флагом единства, который в каждом городе будет подписывать кто-то из представителей власти или громады. Затем этот флаг подарят Северодонецку.
Во Львове супермарафон начался от памятника Тарасу Шевченко.
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