Из Луганской области удалось эвакуировать около 1,5 тыс. человек, – председатель ОВА
В воскресенье, 3 апреля, из Луганской области удалось вывезти около 1 500 человек. Оккупанты не дали выехать жителям Рубежного, Попасной и Горной громады
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Условный гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли около 1 500 человек", – говорится в сообщении.
В частности, сегодня удалось отправить 1 000 жителей Лисичанска, 146 – Кременной, 308 – Северодонецка. В эвакуации помогали сотрудники полиции, религиозной организации и волонтеры.
Однако российские оккупанты не дали эвакуироваться жителям Рубежного. Из населенного пункта смогли на личном транспорте выехать только 10 человек. Также не удалось увезти жителей Попасной и Горной громады.
"Эти населенные пункты находятся под постоянными обстрелами российских захватчиков", - добавил Гайдай.
- По состоянию на 3 апреля основные усилия оккупантов сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий и установлению контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.
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