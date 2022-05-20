Из Луганской области 20 мая эвакуировали 38 человек, из них 12 детей, - ОВА
С территории Луганской области 20 мая удалось эвакуировать 38 человек. Среди них было 12 детей
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.
По его словам, восемь человек полиция вывезла из Белогоровки.
"Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уезжать из школы, которую рашисты утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации - переместили в другие укрытия города", - сообщил Гайдай.
Руководитель области призвал оставшихся жителей Луганщины находиться в укрытиях.
- Сергей Гайдай сообщил, что в Рубежном Луганской области не осталось уцелевших зданий.
- В Луганской области с начала полномасштабной войны разрушены более 11 тыс. домов. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов гривен.
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