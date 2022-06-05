Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

"В целом за сегодня смогли эвакуировать 98 человек. Ситуация с обстрелами тяжелая, поэтому жители Лисичанска наконец поняли, что переждать не получится. 98 человек избрали безопасность", - отметил он.

Выезд стал возможным благодаря военным, волонтерам, спасателям и полицейским.

"Тайно смогли проделать опасный путь и уже выдохнули с облегчением.

Будем спасать, пока будет такая возможность!" - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ранее из Лисичанска вывезли 66 человек, в том числе 6 детей, а также завезли жителям гумгрузы.

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