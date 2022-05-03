Из Луганщины в Днепр смогли выехать 49 человек, эвакуация осложнена из-за постоянных обстрелов

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, всего было эвакуировано 49 жителей области. Из них 39 лисичан и 10 северодончан.



Кроме того, по словам Гайдая, в Луганской области в подвалах все еще остаются тысячи местных жителей. Во многих из них в результате российских обстрелов полностью разрушено жилье. Сегодня волонтеры доставили им гумпомощь.

В настоящее время их эвакуация усложняется постоянными обстрелами со стороны войск РФ.



"Надеюсь, что вскоре эти люди согласятся на эвакуацию. Пока еще ее можно проводить безопасно. Из других населенных пунктов это уже не удается сделать регулярно – обстрелы там практически не останавливаются. Люди заблокированы", - комментирует глава ОГА.

Напомним, что из населенных пунктов Луганщины 2 мая успешно спасены 20 местных жителей