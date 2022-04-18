Из Луганщины удалось эвакуировать 108 жителей, - председатель ОВА

Об этом написал глава ОВА Сергей Гайдай в telegram.



"Ситуация с безопасностью меняется каждый час. Там, где утром еще было безопасно, сейчас разрываются российские снаряды. Эвакуацию проводим очень осторожно и в то же время быстро. Главное – уберечь людей от вражеских пуль", - говорится в сообщении.



Удалось вывезти людей из таких городов:

Из Северодонецка уехали 18 человек;

из Рубежного – 14;

из Горного – 23;

из Попасной – 4;

из Лисичанска – 49.