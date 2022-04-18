Из Луганщины удалось эвакуировать 108 жителей, - председатель ОВА
Несмотря на обстрелы оккупантов и боевые действия на территории Луганщины, из области эвакуировали 108 человек
Об этом написал глава ОВА Сергей Гайдай в telegram.
"Ситуация с безопасностью меняется каждый час. Там, где утром еще было безопасно, сейчас разрываются российские снаряды. Эвакуацию проводим очень осторожно и в то же время быстро. Главное – уберечь людей от вражеских пуль", - говорится в сообщении.
Удалось вывезти людей из таких городов:
- Из Северодонецка уехали 18 человек;
- из Рубежного – 14;
- из Горного – 23;
- из Попасной – 4;
- из Лисичанска – 49.
По словам Ирины Верещук, 18 апреля не работают гуманитарные коридоры для эвакуации людей. Из-за блокировки и обстрелов гуманитарных маршрутов оккупантами их не открыли для эвакуации.
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