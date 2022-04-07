Из Луганщины необходимо выезжать: многие населенные пункты в оккупации, россияне ведут себя нагло, похищают людей, - политик о ситуации на Востоке Украины
Ректор Луганского университета имени Шевченко, нардеп VIII созыва Виталий Курило рассказал, что мирным жителям необходимо выезжать из Луганщины при первой же возможности, ведь многие населенные пункты находятся в оккупации, россияне ведут себя очень нагло, похищают людей
Политик поделился информацией в эфире "Еспресо.TV".
"Люди довольно часто, когда начались активные боевые действия, находятся в ступоре. И их трудно оттуда вытащить, но из Луганщины необходимо уезжать. Из Северодонецка, из Рубежного мы очень долго говорили, просили, заставляли уехать всех. И чем дольше люди оттягивали, тем сложнее это делать - выезжать во время сильных боев.У нас, к сожалению, уже и потери есть: один студент погиб при выезде из Рубежного, одна студентка получила очень тяжелые травмы.В Ирпене нашего профессора буквально расстреляли рашисты. Но выезжать при первой же возможности надо", - отметил Курило.
Ученый добавил, что в Луганской области осталось много людей, но есть разные населенные пункты: в Старобельске боев много не было; в районных центрах Новопсков и Белокуракино, где боев вообще не было и войск наших тоже не было – украинские защитники могли попасть в окружение и не было смысла держать большую оборону.
"Новопсков и Белокуракино сейчас в оккупации находятся, живут люди в достаточно сложных условиях - заканчиваются продукты, поставки скудны, а кафиры себя ведут очень нагло. Активистов и родственников военнослужащих хватают, вывозят, многих бизнесменов, помогавших армии забрали и судьба их неизвестна. многие ребята, которых я лично знаю, исчезли и неизвестно где они находятся.А вот в городах Северодонецк, Рубежное, Кременная, Горное - там люди еще есть и они находятся в ужасных условиях.Очень часто бывает, что им трудно эвакуироваться, потому что они находятся где-то на окраинах городов, а добраться до эвакуационных автобусов в другом конце населенного пункта очень и очень рискованно", - заметил Виталий Курило.
- Напомним, кафиры в дальнейшем блокируют Харьков и обстреливают Попасную, а также продолжают готовить наступление с целью захвата Луганской и Донецкой областей.
- В Луганской области кафиры обстреливают Рубежное, Северодонецк, Золотое, Горное и Попасную, разрушая жилые дома и инфраструктуру.
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