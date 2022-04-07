Из Луганщины необходимо выезжать: многие населенные пункты в оккупации, россияне ведут себя нагло, похищают людей, - политик о ситуации на Востоке Украины

Политик поделился информацией в эфире "Еспресо.TV".



"Люди довольно часто, когда начались активные боевые действия, находятся в ступоре. И их трудно оттуда вытащить, но из Луганщины необходимо уезжать. Из Северодонецка, из Рубежного мы очень долго говорили, просили, заставляли уехать всех. И чем дольше люди оттягивали, тем сложнее это делать - выезжать во время сильных боев.У нас, к сожалению, уже и потери есть: один студент погиб при выезде из Рубежного, одна студентка получила очень тяжелые травмы.В Ирпене нашего профессора буквально расстреляли рашисты. Но выезжать при первой же возможности надо", - отметил Курило.



Ученый добавил, что в Луганской области осталось много людей, но есть разные населенные пункты: в Старобельске боев много не было; в районных центрах Новопсков и Белокуракино, где боев вообще не было и войск наших тоже не было – украинские защитники могли попасть в окружение и не было смысла держать большую оборону.



"Новопсков и Белокуракино сейчас в оккупации находятся, живут люди в достаточно сложных условиях - заканчиваются продукты, поставки скудны, а кафиры себя ведут очень нагло. Активистов и родственников военнослужащих хватают, вывозят, многих бизнесменов, помогавших армии забрали и судьба их неизвестна. многие ребята, которых я лично знаю, исчезли и неизвестно где они находятся.А вот в городах Северодонецк, Рубежное, Кременная, Горное - там люди еще есть и они находятся в ужасных условиях.Очень часто бывает, что им трудно эвакуироваться, потому что они находятся где-то на окраинах городов, а добраться до эвакуационных автобусов в другом конце населенного пункта очень и очень рискованно", - заметил Виталий Курило.

Напомним, кафиры в дальнейшем блокируют Харьков и обстреливают Попасную, а также продолжают готовить наступление с целью захвата Луганской и Донецкой областей.

В Луганской области кафиры обстреливают Рубежное, Северодонецк, Золотое, Горное и Попасную, разрушая жилые дома и инфраструктуру.