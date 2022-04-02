Из Луганщины и Донетчины 2 апреля запустят три эвакуационных рейса, - Гайдай
2 апреля из Луганщины и Донетчины отправятся три эвакуационных поезда во Львов и Лозовую
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
В 14:00 выедет поезд №5501 Новозолотаровка – Лозовая. В 13:00 будет рейс №274/273 Краматорск – Львов. В 16:00 отправится поезд №276/275 Краматорск – Львов.
"К сведению жителей Северодонецкой общины! Кто планирует эвакуацию, собираться возле городского Дворца культуры в 10:00", - подчеркнул Сергей Гайдай.
В организации подвоза людей с укрытий к месту сбора участвуют патрульные. Глава ОВА попросил волонтеров также присоединиться к правоохранителям.
Сергей Гайдай попросил следить за сообщениями и предупредил о возможных изменениях.
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