Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Ожидали хозяйствовать в Украине через три дня, однако уже почти пол года застряли на Луганщине, непокоренном Донбассе. 90% населения крупных городов эвакуировалось из Луганщины - это выше показателей самых успешных референдумов", - написал Гайдай.

Глава области подчеркнул, что рашисты уверены в результатах псевдореферендума.

"Россияне уверены в результатах еще несостоявшегося псевдореферендума, хотя ни слова не говорят о зиме. А зачем, если голосование они организуют в начале осени?" - подчеркнул глава Луганщины.

"Заботу" о населении оккупанты демонстрируют безвозмездным хлебом, горячими обедами, которые будут раздавать в Северодонецке, и возможностью принять душ раз в три месяца.

Кроме того, "высокопоставленные должностные лица" обещают отремонтировать школы.

"Большинство из которых было отремонтировано за последние три года в рамках "Большого строительства" и других государственных программ поддержки. Так кто в этих школах будет учиться? В том же Северодонецке состоялся выпускной - "аттестаты "ЛНР" получили пять человек", - добавил Гайдай.

На оккупированной Луганской области россияне не готовятся к отопительному сезону, а местные теряют доверие к оккупантам.

В Северодонецке оккупанты предлагают восстановить уничтоженное ими же жилье за счет собственников. При этом собирают заявления на выдачу строительных материалов, требуя при этом копии документов по личным данным украинцев.

9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb