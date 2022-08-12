Из Луганщины эвакуировалось 90% населения крупных городов, однако оккупанты готовятся к псевдореферендуму и уверены в результате, - Гайдай
Из Луганской области выехало 90% населения крупных городов, впрочем, это не мешает рашистам готовятся к "референдуму" и быть уверенными в результате
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Ожидали хозяйствовать в Украине через три дня, однако уже почти пол года застряли на Луганщине, непокоренном Донбассе. 90% населения крупных городов эвакуировалось из Луганщины - это выше показателей самых успешных референдумов", - написал Гайдай.
Глава области подчеркнул, что рашисты уверены в результатах псевдореферендума.
"Россияне уверены в результатах еще несостоявшегося псевдореферендума, хотя ни слова не говорят о зиме. А зачем, если голосование они организуют в начале осени?" - подчеркнул глава Луганщины.
"Заботу" о населении оккупанты демонстрируют безвозмездным хлебом, горячими обедами, которые будут раздавать в Северодонецке, и возможностью принять душ раз в три месяца.
Кроме того, "высокопоставленные должностные лица" обещают отремонтировать школы.
"Большинство из которых было отремонтировано за последние три года в рамках "Большого строительства" и других государственных программ поддержки. Так кто в этих школах будет учиться? В том же Северодонецке состоялся выпускной - "аттестаты "ЛНР" получили пять человек", - добавил Гайдай.
- На оккупированной Луганской области россияне не готовятся к отопительному сезону, а местные теряют доверие к оккупантам.
- В Северодонецке оккупанты предлагают восстановить уничтоженное ими же жилье за счет собственников. При этом собирают заявления на выдачу строительных материалов, требуя при этом копии документов по личным данным украинцев.
- 9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.
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