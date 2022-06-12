English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Из Луганщины эвакуировали 30 мирных жителей, из них трое детей

Из Луганщины эвакуировали 30 мирных жителей, из них трое детей

12 июня, 2022 воскресенье
07:20
война с Россией

11 июня из Луганской области эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Глава области рассказал, что все больше жителей Лисичанска хотят уехать из города

Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"ДСНСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Уговоры по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше. Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами "российского освобождения". Каждая эвакуация – риск, но пока будет возможность – будем вывозить. Главное, чтобы люди сами хотели спастись», – написал Гайдай.

Также глава области добавил, что из Северодонецка эвакуации нет, возможность подвозить продукты и лекарства тоже отсутствует. Сейчас с территории, где идут тяжелые бои, доехать можно в один город: "Лисичанск сильно обстреливается, однако резиногрузы в город завезены".

12 июня из Покровска Донецкой области во Львов отправится эвакуационный поезд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

эвакуация
Луганщина
Сергей Гайдай
Читайте также:
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
На фото гаубиця М109А3
11 июня, 2022 суббота
Украинские войска находятся в ловушке в артиллерийской войне на критических линиях фронта – ISW
Німеччина
10 июня, 2022 пятница
"Мы должны покончить с глупостью": Германия изменяет правила экспорта оружия, что облегчит его поставку в Украину
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
12 июня
07:49
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
Украинские воины отразили российское наступление поблизости Врубовки, Васильевки и Николаевки, – Генштаб ВСУ
06:37
Из Покровска отправится эвакуационный поезд во Львов
06:28
Российские войска будут усиливать наступления на Славянск и Северск, – ISW
05:45
сборная Испании
Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья
05:15
Лига наций: результаты всех матчей субботы
04:34
Парламент Канады срочно эвакуировали
03:33
Жителей Энергодара предупреждают о провокациях 12 июня
03:02
Зинченко близок к трансферу в "Барселоне"
02:31
Байден Зеленский
Байден очень уважает Зеленского, - посол США в Украине
02:09
Владимир Кличко
Кличко вошел в Зал славы бокса и обратился к Рою Джонсу, который в 2015 году обнимался с Путиным в Крыму
01:42
На фото потери армии РФ
На Юге украинская авиация нанесла три удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники
01:18
Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море
01:05
Россия из "Урагана" обстреляла пригород Николаева
00:45
Алексей Арестович
Арестович: ВСУ сорвали наступление россиян на Запорожье
00:24
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 июня
00:13
Англия и Италия сыграли вничью в Лиге наций
00:07
Обновлено
В Тернопольской области произошли взрывы, - ОВА
2022, суббота
11 июня
23:57
На фото Владимир Зеленский
Похоже на попытку коллаборантов получить билет, чтобы убежать, - Зеленский о раздаче паспортов РФ в Херсоне и Мелитополе
23:42
Мы продолжим еще мощнее работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение, - Зеленский о статусе кандидата в ЕС
23:14
РФ убила двух мирных жителей Донбасса
22:57
В КНДР впервые женщина стала министром
22:37
Русские военные
США, Мексика и Канада призвали Россию вывести войска из Украины
22:09
На востоке ВСУ уничтожили 20 оккупантов и 8 единиц техники
21:52
Япония отправит в Украину установки для очистки воды
21:47
Шольц, Макрон и Драги могут в июне приехать в Киев, - Bild
21:34
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Россияне морально готовятся к тому, что ВСУ могут выйти на админграницу к Крыму, - военный эксперт Киричевский
21:30
Обновлено
На фото сотрудники полиции
В Одесской области во время купания мужчина задел мину и погиб
21:24
ОПУ
Мы не слышим от лидеров ЕС никакого аргумента, почему статус кандидата на членство нельзя предоставить Украине, - ОП
21:22
На фото члены комиссии ООН и представители Украины
В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений России
20:55
Иоанн Курмояров
"В аду вы будете". Исчез священник из Петербурга, открыто осуждавший российских оккупантов
20:46
РФ обстреляла Днепропетровщину кассетными снарядами
20:44
На фото участники открытия центра
В Вильнюсе открылся первый в ЕС Украинский центр для беженцев
20:23
Немецкая партия Зеленых призвала признать Голодомор геноцидом
20:22
Эксклюзив
Стратегическое преимущество Украины в войне – это российская коррупция, - польский политик Сикорский
20:03
На Змеином зафиксировали новые ПВО российских захватчиков
20:01
Олаф Шольц
Шольц попросил Болгарию снять вето на процесс вступления в ЕС Северной Македонии
19:51
Глава Еврокомиссии посетила раненых украинских военных в столичной больнице
19:49
В Лисичанске создана военная администрация
19:40
ОБСЕ
ОБСЕ не эвакуировала своих украинских работников после 24 февраля и прекратила с ними связь, - Politico
19:27
Эксклюзив
Упрощенная процедура получения украинского гражданства может быть только для иностранных воинов ВСУ, - Наливайченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV