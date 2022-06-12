Из Луганщины эвакуировали 30 мирных жителей, из них трое детей
11 июня из Луганской области эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Глава области рассказал, что все больше жителей Лисичанска хотят уехать из города
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"ДСНСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Уговоры по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше. Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами "российского освобождения". Каждая эвакуация – риск, но пока будет возможность – будем вывозить. Главное, чтобы люди сами хотели спастись», – написал Гайдай.
Также глава области добавил, что из Северодонецка эвакуации нет, возможность подвозить продукты и лекарства тоже отсутствует. Сейчас с территории, где идут тяжелые бои, доехать можно в один город: "Лисичанск сильно обстреливается, однако резиногрузы в город завезены".
12 июня из Покровска Донецкой области во Львов отправится эвакуационный поезд.
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