Из Луганщины 26 апреля эвакуировано 95 мирных жителей, - Гайдай
За сутки 26 апреля с территории Луганской области успешно эвакуировано 95 мирных жителей
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, 95 жителей Луганской области были успешно вывезены в направлении более безопасных регионов. Эвакуация произошла из пяти населенных пунктов.
В частности, из Лисичанска выехали 48 местных жителей, еще 17 – из Рубежного. Из Горного автобусы забрали 9 человек, один из которых – человек с инвалидностью.
Из Попасной спасены 20 человек.
Глава ОГА сообщает, что эвакуация будет продолжаться.
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