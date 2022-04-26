Из Луганщины 26 апреля эвакуировано 95 мирных жителей, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, 95 жителей Луганской области были успешно вывезены в направлении более безопасных регионов. Эвакуация произошла из пяти населенных пунктов.



В частности, из Лисичанска выехали 48 местных жителей, еще 17 – из Рубежного. Из Горного автобусы забрали 9 человек, один из которых – человек с инвалидностью.

Из Попасной спасены 20 человек.

Глава ОГА сообщает, что эвакуация будет продолжаться.