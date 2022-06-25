Из Луганщины 24 июня эвакуировали 17 гражданских
Из Лисичанска в Луганской области 24 июня полиция, волонтеры и спасатели эвакуировали 17 человек в Днепр
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
"Сотрудниками национальной полиции, спасателями Луганщины и волонтерами 24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска", - подчеркнул он.
Одна семья уехала на личном транспорте в составе эвакуационной колонны.
- 24 июня в Луганской области россияне обстреляли "Азот", стеклопластик, убили мужчину . Также были госпитализированы трое раненых ранее, в том числе детей
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