Из Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать 152 человека, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



По его словам, в Луганскую область завезли предпасхальные гуманитрные грузы. Сергей Гайдай поблагодарил тех, кто поддержал местных жителей и военных вкусностями.



"А вот 137 жителей Луганской области уже точно будут праздновать безопасно. Вместе с военными, полицейскими, спасателями и волонтерами вывезли из Попасной 52 человека (из них одного ранее раненого и человека с инвалидностью), 32 лисичанина, 27 северодончан (из них волонтеры помогли два с их четырьмя родственниками, Красный Крест также забрал 13 лежачих людей), 11 человек смогли забрать из Рубежного нацгвардейцы", - подчеркнул Сергей Гайдай.



Он добавил, что также эвакуировали 15 жителей Горной общины, в том числе восьмерых маломобильных людей.

Напомним, ранее из Луганщины удалось эвакуировать более 110 гражданских.

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