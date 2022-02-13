Из Литвы в Украину прибыли "стингеры" и бронежилеты

Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны Литвы, на которое ссылается Еспресо.TV.



"В Киев перевезли литовскую военную поддержку - зенитно-ракетный комплекс "Стингер". Эта поддержка предоставляется после того, как правительство США одобрило передачу оборудования, произведенного в США, в третью страну", - отмечает литовская сторона.



Вдобавок в этом же грузе Украине дарят "комплекты литовских бронежилетов".



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"Безопасность Украины - это и наша безопасность. Учитывая растущее военное давление России в Украине и вокруг нее, мы оказываем дополнительную поддержку, которая укрепит военный потенциал и способность Украины защищать свою территорию и население в случае возможной российской агрессии", - сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



Справка



С самого начала российского вооруженного вторжения в Украину Литва активно поддерживает независимость и суверенитет Украины в международно признанных границах.



Литва поддерживает Украину во всех разрешенных законом формах, включая военную поддержку, военную подготовку и обучение, участие в совместных учениях, лечение и реабилитацию раненых солдат.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля в Борисполе также разгрузили два американских самолета с патронами.



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