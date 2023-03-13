Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечают, что в марте 2017 года Вовчука объявили в розыск по факту нанесения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация". А уже в октябре 2019 года он был задержан в городе Вильнюс, Литва.

По данным следствия, представитель ГПЗКУ и другие чиновники компании организовали коррупционную схему. С ее помощью зерно этой госкомпании через ряд субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию. Поставка не соответствовала установленным рыночным правилам, поскольку не происходила на условиях наложенного платежа. После поставки зерна ГПЗКУ не получила деньги, из-за чего понесла убытки в размере более 60 млн долларов.

Расследование дела представители НАБУ начали в июле 2016 года. Тогда два человека пошли на сотрудничество со следствием и компенсировали нанесенный ими ущерб. Дело советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера направили в суд, еще одного человека объявили в розыск.

После задержания в Литве Вовчук подал прошение об убежище в Литве, поскольку пытался избежать ответственности. Ему отказали. После того, как было принято решение об экстрадиции в Украину, экс-чиновник пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением России, но и здесь получил отказ. После четырех лет судебного разбирательства его доставили в Украину.

Справка: Петр Вовчук - бывший председатель правления ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Он занимал этот пост с 13 марта по 15 декабря 2014 года.