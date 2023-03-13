Из Литвы экстрадировали экс-председателя правления ГПЗКУ, подозреваемого в нанесении более $60 млн убытков
В понедельник, 13 марта, бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука экстрадировали из Литвы в Украину. Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 60 млн долларов
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Отмечают, что в марте 2017 года Вовчука объявили в розыск по факту нанесения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация". А уже в октябре 2019 года он был задержан в городе Вильнюс, Литва.
По данным следствия, представитель ГПЗКУ и другие чиновники компании организовали коррупционную схему. С ее помощью зерно этой госкомпании через ряд субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию. Поставка не соответствовала установленным рыночным правилам, поскольку не происходила на условиях наложенного платежа. После поставки зерна ГПЗКУ не получила деньги, из-за чего понесла убытки в размере более 60 млн долларов.
Расследование дела представители НАБУ начали в июле 2016 года. Тогда два человека пошли на сотрудничество со следствием и компенсировали нанесенный ими ущерб. Дело советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера направили в суд, еще одного человека объявили в розыск.
После задержания в Литве Вовчук подал прошение об убежище в Литве, поскольку пытался избежать ответственности. Ему отказали. После того, как было принято решение об экстрадиции в Украину, экс-чиновник пытался его обжаловать якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением России, но и здесь получил отказ. После четырех лет судебного разбирательства его доставили в Украину.
Справка: Петр Вовчук - бывший председатель правления ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Он занимал этот пост с 13 марта по 15 декабря 2014 года.
- 25 января 2017 года трем лицам, причастным к нанесению ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в размере более $60 млн, сообщили о подозрении.
- 31 января 2017 года Национальное антикоррупционное бюро выявило участие российских бизнес-структур в махинациях Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.
- 21 апреля 2017 года исполняющий обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) заявил, что уходит в отставку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное