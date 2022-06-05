Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Из Лисичанска эвакуированы 66 человек, из них шестеро деток. Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - подчеркнул он.

Оставшихся в Луганской области Сергей Гайдай призвал находиться в укрытиях, поскольку обстрелы не утихают. Также им завезли гумгрузы.

4 июня в Лисичанске от российских обстрелов погибла женщина, еще двое ранены.

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