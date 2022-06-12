Об этом сообщило МВД Украины в телеграмме .

В министерстве отметили, что спасатели Луганщины продолжают вывозить людей в более безопасные города Украины.

"Спасатели Луганщины еще раз продолжают выполнять свою важную функцию по эвакуации людей в более безопасные города страны. Так, 11 июня, удалось вывезти 26 человек из Лисичанска. Зато в город была доставлена гуманитарная помощь общим весом 3,5 тонны, которые в дальнейшем будут предоставлены местным. жителям", - подчеркнули в МВД.

11 июня из Луганской области эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb