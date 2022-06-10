Из Лисичанска в сутки эвакуировали 16 человек, трое из них - дети
Из Лисичанска в Луганской области 9 июня полиция, волонтеры и спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмме.
По его словам, уже больше месяца эвакуироваться из Луганщины опасно. Однако оставаться в области еще более рискованно.
"Да, только за вчера сотрудниками национальной полиции, спасателями и волонтерами эвакуированы 16 жителей Лисичанска, среди которых трое малолетних детей. Полицейские в течение дня подвозили желающих к определенному месту эвакуации, откуда специальным транспортом они были доставлены в Донецкую область", - отметил Сергей Гайдай.
- 9 июня Сергей Гайдай рассказал, что непосредственно в Лисичанске или в его окрестностях боев нет, однако россияне сильно обстреливают город. Даже в укрытиях находиться небезопасно.
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