Из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай
В Днепр из Лисичанска автобусами эвакуировали уже 26 человек
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать - люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше", - отмечает Гайдай.
По его словам, в Лисичанске каждый день есть желающие уехать. Горожане проживают на значительной территории – около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации.
- Напомним, Мариупольский городской совет сообщил, что сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Позже эвакуироваться из города призвал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
- Ранее заместитель командира полка "Азов" сообщил, что из Азовстали для эвакуации было передано 20 человек. Пономарь сообщил, что военнослужащие полка "Азов" продолжают спасательную операцию, тросами вытаскивая из-под завалов гражданских - пожилых людей, женщин и детей.
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