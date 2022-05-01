Из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



"Как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать - люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше", - отмечает Гайдай.



По его словам, в Лисичанске каждый день есть желающие уехать. Горожане проживают на значительной территории – около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации.

Напомним, Мариупольский городской совет сообщил, что сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Позже эвакуироваться из города призвал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее заместитель командира полка "Азов" сообщил, что из Азовстали для эвакуации было передано 20 человек. Пономарь сообщил, что военнослужащие полка "Азов" продолжают спасательную операцию, тросами вытаскивая из-под завалов гражданских - пожилых людей, женщин и детей.