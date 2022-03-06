Из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Внимание, запланирована эвакуация поездом. Сегодня, 06.03.2022 в 16:00 будет подано эвакуационное поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно", - написал Гайдай.

В первую очередь будет осуществляться посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, пожилые люди.

Гайдай предупреждает, что возможны изменения.

Напомним, в Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 начали эвакуацию населения.

На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским гражданам во время их попытки эвакуироваться из города.