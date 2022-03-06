Из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд
Сегодня, 6 марта, в 16.00 из Лисичанска отправится эвакуационный поезд. До станции жителям необходимо добраться самостоятельно
Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Внимание, запланирована эвакуация поездом. Сегодня, 06.03.2022 в 16:00 будет подано эвакуационное поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно", - написал Гайдай.
В первую очередь будет осуществляться посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, пожилые люди.
Гайдай предупреждает, что возможны изменения.
- Напомним, в Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 начали эвакуацию населения.
- На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским гражданам во время их попытки эвакуироваться из города.
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