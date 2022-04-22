Из Лисичанска и Рубежного 22 апреля планируют эвакуировать пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно, - глава Луганской ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"В Лисичанске и Рубежном попробуем эвакуировать как можно больше пожилых людей, которым трудно самостоятельно передвигаться. В целом эвакуация 22 апреля запланирована по пяти маршрутам. Кроме указанных выше населенных пунктов это Северодонецк, Попасная, Горная община. Попробуем повсюду, но посмотрим как "режима тишины", - отметил он.



По словам Сергея Гайдая, 21 апреля многих эвакуировали из Попасной, людей с инвалидностью из Горной общины, использовав для этого несколько единиц медицинского спецтранспорта.



"Сегодня людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежащих, покинутых родственниками, будем вывозить из Лисичанска и Рубежного. Они приедут туда, где будет кому о них позаботиться и оказать медицинскую помощь. Конечно, будем эвакуировать и всех желающих граждан, кто придет в места сборов", - добавил глава ОВА.



Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, первая;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, гуманитарных коридоров 22 апреля не будет из-за опасности на маршрутах.

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