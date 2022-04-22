Из Лисичанска и Рубежного 22 апреля планируют эвакуировать пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно, - глава Луганской ОВА
22 апреля планируют эвакуировать жителей Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горной общины
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"В Лисичанске и Рубежном попробуем эвакуировать как можно больше пожилых людей, которым трудно самостоятельно передвигаться. В целом эвакуация 22 апреля запланирована по пяти маршрутам. Кроме указанных выше населенных пунктов это Северодонецк, Попасная, Горная община. Попробуем повсюду, но посмотрим как "режима тишины", - отметил он.
По словам Сергея Гайдая, 21 апреля многих эвакуировали из Попасной, людей с инвалидностью из Горной общины, использовав для этого несколько единиц медицинского спецтранспорта.
"Сегодня людей, которые не могут позаботиться сами о себе, имеют ограниченные возможности, лежащих, покинутых родственниками, будем вывозить из Лисичанска и Рубежного. Они приедут туда, где будет кому о них позаботиться и оказать медицинскую помощь. Конечно, будем эвакуировать и всех желающих граждан, кто придет в места сборов", - добавил глава ОВА.
Места сборов:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, первая;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
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