Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Полицейские уговорили 16 жителей Лисичанска уехать в спокойную жизнь. Последние недели город находится под постоянным плотным огнем. Почти каждый день по Лисичанску бьют из авиации", - написал он.

Гайдай добавил, что все коммуникации в городе отсутствуют, а люди вынуждены постоянно быть в укрытиях из-за обстрелов.

"Поэтому все больше жителей настроены выезжать", - подытожил глава ОВА.

В течение 5 июня из Лисичанска эвакуировали 98 человек.