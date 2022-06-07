Из Лисичанска эвакуировали 16 человек, - Гайдай
7 июня полиция эвакуировала 16 человек из Лисичанска Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Полицейские уговорили 16 жителей Лисичанска уехать в спокойную жизнь. Последние недели город находится под постоянным плотным огнем. Почти каждый день по Лисичанску бьют из авиации", - написал он.
Гайдай добавил, что все коммуникации в городе отсутствуют, а люди вынуждены постоянно быть в укрытиях из-за обстрелов.
"Поэтому все больше жителей настроены выезжать", - подытожил глава ОВА.
- В течение 5 июня из Лисичанска эвакуировали 98 человек.
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