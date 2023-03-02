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Из Купянской общины Харьковщины начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей

2 мартa, 2023 четверг
18:20
война с Россией

Из Купянской общины Харьковской области 2 марта начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

Решение обязательно эвакуировать эти категории населения приняли ввиду нестабильной ситуации безопасности – российские войска постоянно обстреливают территорию общины.

Всем эвакуированным обещают оказать помощь на более безопасной территории области.

"Жителям Купянщины предоставят места жительства и питания. Также их обеспечат гуманитарной помощью и медицинской поддержкой. Соответствующие социальные службы будут способствовать получению статуса внутренне перемещенных лиц, денежной поддержки по государственным программам и помощи от международных организаций", - отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

На сегодняшний день в Купянской территориальной общине зарегистрировано 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых – маломобильные.

Остальные граждане также могут бесплатно эвакуироваться. Желающие выехать с опасных территорий могут обратиться по телефонам:

Единый колцентр: +380931776458. С 9:00 до 22:00;

ОО "Я Спасенный": +380634406920;

Линия Купянской городской военной администрации: +380957714446, +380989407833. С 8:00 до 22:00

Горячая линия "Красный Крест": 0800332402, +380732402402, +380673832402. С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Также можно заполнить форму на сайте.

  • В правительстве прорабатывают проект решения об обязательной эвакуации из зоны боевых действий семей с детьми
Харковщина
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