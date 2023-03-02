Из Купянской общины Харьковщины начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей
Из Купянской общины Харьковской области 2 марта начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей
Об этом сообщили в Харьковской ОВО.
Решение обязательно эвакуировать эти категории населения приняли ввиду нестабильной ситуации безопасности – российские войска постоянно обстреливают территорию общины.
Всем эвакуированным обещают оказать помощь на более безопасной территории области.
"Жителям Купянщины предоставят места жительства и питания. Также их обеспечат гуманитарной помощью и медицинской поддержкой. Соответствующие социальные службы будут способствовать получению статуса внутренне перемещенных лиц, денежной поддержки по государственным программам и помощи от международных организаций", - отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
На сегодняшний день в Купянской территориальной общине зарегистрировано 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых – маломобильные.
Остальные граждане также могут бесплатно эвакуироваться. Желающие выехать с опасных территорий могут обратиться по телефонам:
Единый колцентр: +380931776458. С 9:00 до 22:00;
ОО "Я Спасенный": +380634406920;
Линия Купянской городской военной администрации: +380957714446, +380989407833. С 8:00 до 22:00
Горячая линия "Красный Крест": 0800332402, +380732402402, +380673832402. С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Также можно заполнить форму на сайте.
- В правительстве прорабатывают проект решения об обязательной эвакуации из зоны боевых действий семей с детьми
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.47
Покупка 38.47Продажа 39.35
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное