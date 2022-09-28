Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Из Крыма увеличивается поток техники, оккупанты пытаются наладить понтонные и паромные переправы через реку Днепр рядом с автомобильным Антоновским мостом", - отметил Головня.

По его словам, есть информация и видеоматериалы, подтверждающие взрывы в Олешках и удары по оккупантам в гостинице "Колос", где располагалась вражеская группировка.

После ряда взрывов во временно оккупированном Крыму на территорию России передислоцировали часть авиации

Россия рассчитывает с помощью мобилизации вернуть инициативу в войне против Украины и захватить Харьков и Одессу

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