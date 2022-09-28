Из Крыма увеличивается поток вражеской техники для усиления группировки на правом берегу Днепра, - советник городского головы Херсона
Советник городского головы Херсона Роман Головня отметил, что оккупанты пытаются усилить группировку на правом берегу Днепра, чтобы избежать разгрома и контратаки со стороны ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Из Крыма увеличивается поток техники, оккупанты пытаются наладить понтонные и паромные переправы через реку Днепр рядом с автомобильным Антоновским мостом", - отметил Головня.
По его словам, есть информация и видеоматериалы, подтверждающие взрывы в Олешках и удары по оккупантам в гостинице "Колос", где располагалась вражеская группировка.
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