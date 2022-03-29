Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация – глава ОВА
Оккупанты выпустили авиацию на Николаев, в городе воздушная тревога
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegramm.
"10.02 Воздушная угроза. Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие", – написал Ким.
Напомним, оккупанты утром 29 марта попали в дом в Николаеве. Враг попал в облгосадминистрацию.
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