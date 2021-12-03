Из "красной" зоны готовы выйти восемь областей Украины, - Ляшко

Об этом он сказал в кулуарах парламента 3 декабря, передает Интерфакс-Украина.



"Об областях, которые могут выйти (из "красной" зоны, - ред.), Министерство здравоохранения подало уже в Кабинет министров просьбу созвать комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря, - ред.) ждем еще девятую", - сказал Ляшко.



По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе, когда состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, по состоянию на 3 декабря в "красной" зоне находятся 18 областей.

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