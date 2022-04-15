Из Краматорска эвакуировалось большинство людей, ситуация в городе стабилизируется, однако ракеты продолжают прилетать, – мэр

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Мэр города отметил: "Вчера снова прилетели две ракеты, они ударили по промышленным предприятиям. Одно из них только 3 дня возобновило работу, после удара работа была остановлена. Сирены в городе не стихают, тревога есть до 5 раз в день. Слышны мощные канонады с направлении Изюма, который в 45 км от Краматорска. Знаем, что враг пытается идти с западного направления из Изюма в обход нашего города, потому что контрнаступлением они на нас не могут пойти – город защищает большое количество украинских военных".



Также Гончаренко добавил, что коммунальные предприятия города работают в полуштатном режиме, предоставляются медицинские услуги, однако только до 17% врачей осталось в городе – остальные были эвакуированы.

Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса.

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