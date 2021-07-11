Из "ковидного" фонда украли 124 млн грн, - Госаудитслужба
Комплексный аудит государственного фонда, предназначенного для противодействия распространению и лечения коронавируса, обнаружил факт прямого хищения на сумму 124 млн грн, тогда как самих нарушений, большинство из которых не являются уголовно наказуемыми деяниями, насчитывается на 400 млн грн
Об этом рассказал председатель Государственной аудиторской службы Геннадий Плис, передает Еспресо.TV.
"Мы увидели нарушений на 418 124 тыс. грн - средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь идет о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально" , - приводит слова чиновника издание Гордон.
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Подавляющее большинство "ковидных" нарушений косается ситуативных решений медицинских руководителей, которые, в зависимости от необходимости своих клиник и амбулаторий, принимали решение о том, куда именно направлять выделенные им бюджеты.
"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", - добавил Плис.
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