Из "ковидного" фонда украли 124 млн грн, - Госаудитслужба

Об этом рассказал председатель Государственной аудиторской службы Геннадий Плис, передает Еспресо.TV.



"Мы увидели нарушений на 418 124 тыс. грн - средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь идет о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально" , - приводит слова чиновника издание Гордон.



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Подавляющее большинство "ковидных" нарушений косается ситуативных решений медицинских руководителей, которые, в зависимости от необходимости своих клиник и амбулаторий, принимали решение о том, куда именно направлять выделенные им бюджеты.



"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", - добавил Плис.





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