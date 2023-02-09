Не знаю, как вас, а меня очень порадовала сентенция Арахамии, что пока никто из чиновников не заявляет, что хотел бы на должность руководителя таможни. Небритый комсомолец, кажется, считает это поводом для гордости, мол, теперь вы видите, как мы взялись за коррупцию?

На самом деле в стране всегда было достаточно людей, которые были готовы взяться за наведение порядка на таможне как за челлендж, тем более что на этом посту умный чиновник найдет, как "прикурить" и не привлекая особого внимания общества и правоохранителей.

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Всегда было достаточно людей, которые были готовы взяться за наведение порядка на таможне как за челлендж, тем более, что на этом посту умный чиновник найдет, как "прикурить" и не привлекая особого внимания общества и правоохранителей

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Другое дело, если он знает, что никаких полномочий ему власть не даст, воровать кураторы с Банковой через его голову будут все равно, а из него сделают козла отпущения, что мы и видим все последние годы.

И это не повод для гордости, а скорее приговор всей вашей никудышной братии, придурок ты неугомонный.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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