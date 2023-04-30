Из Кизомыса на Херсонщине эвакуировали всех детей
Из села Кизомыс в Херсонской области, которое регулярно обстреливает Россия, 30 апреля эвакуировали всех детей
Об этом написал глава Хессонской ОВА Александр Прокудин в телеграме.
"Совместными усилиями Херсонской ОВА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линии огня", - отметил он.
Александр Прокудин отметил, что россияне ежедневно плотно обстреливают Кизомыс. В частности, 30 апреля они попали по домам, но детей успели вывезти. Эвакуированные семьи получили бесплатное временное жилье и находятся в безопасности.
"Эвакуация спасает жизнь! Если вы живете в населенных пунктах, которые постоянно атакует враг, не рискуйте, сделайте выбор в пользу безопасности и эвакуации!" – подчеркнул он.
- 30 апреля россияне обстреляли Белозерку и Одрадокаменку в Херсонской области, в результате чего одна женщина погибла, а мужчина получил ранения.
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