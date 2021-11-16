Из Кипра экстрадировали украинца, подозреваемого в торговле людьми
В понедельник, 15 ноября, из Кипра экстрадировали житомирянина, которого полиция более года разыскивала по подозрению в торговле людьми
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
В феврале 2020 года правоохранители Ровенщины разоблачили житомирянина, который по предварительному сговору лиц, планируя получить незаконную прибыль, завербовал двух жительниц Ровенины для сексуального рабства в Европе.
Преступник искал женщин, которые из-за сложных жизненных обстоятельств соглашались на трудоустройство за границей.
Следователи собрали достаточно доказательств и заочно сообщили мужчине о подозрении, однако тот скрывался от наказания. Его объявили в государственный и международный розыск. Полиция выяснила, что злоумышленник уехал в Данию.
Злоумышленника нашли на Кипре, где он отдыхал, после чего был доставлен в аэропорт "Борисполь".
Продолжается избрание подозреваемого меры пресечения. Ему грозит от трех до восьми лет заключения.
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