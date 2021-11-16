Из Кипра экстрадировали украинца, подозреваемого в торговле людьми

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



В феврале 2020 года правоохранители Ровенщины разоблачили житомирянина, который по предварительному сговору лиц, планируя получить незаконную прибыль, завербовал двух жительниц Ровенины для сексуального рабства в Европе.



Преступник искал женщин, которые из-за сложных жизненных обстоятельств соглашались на трудоустройство за границей.



Следователи собрали достаточно доказательств и заочно сообщили мужчине о подозрении, однако тот скрывался от наказания. Его объявили в государственный и международный розыск. Полиция выяснила, что злоумышленник уехал в Данию.



Злоумышленника нашли на Кипре, где он отдыхал, после чего был доставлен в аэропорт "Борисполь".



Продолжается избрание подозреваемого меры пресечения. Ему грозит от трех до восьми лет заключения.

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