Из Кинбурнской косы Россия обстреляла Николаевщину "градами"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения. В течение дня из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии атаковано Мировскую и Марганецкую громады Никопольщины. Около 70 снарядов выпущено по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданина. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской громаде Николаевщины. Без человеческих потерь", - пишет ОК.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.

Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - в Геническ.

В ночном отчете оперативного командования "Юг" подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр.

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